Станет ли обязательной в Евросоюзе вакцинация от Covid-19?

После задержек на старте, вакцинация от коронавируса в Евросоюзе набирает обороты. Уколы получает всё больше людей, защищая тем самым от инфекции не только себя, но и других. Правительства вслед за учёными, верят в то, что 70-процентая вакцинация обеспечит "групповой иммунитет", но чем ближе к 100%, тем лучше. На прошлой неделе Европейский суд по правам человека постановил, что обязательные прививки не являются нарушением таких прав, и даже необходимы в демократическом обществе.

По мнению профессора Утрехтского университета Антуан Буйзе, власти должны добиваться полного уничтожения Covid-19, несмотря на сопротивление части общества.

"Последствия для государств в этом случае в основном заключаются в том, что в ходе осуществления программ вакцинации они должны взвешивать различные интересы. То есть надо учитывать не только нежелание некоторых людей получать укол, но и более широкие интересы других, которые могут быть защищены высоким уровнем вакцинации".

Италия недавно стала первой европейской страной, правительство которой ввело обязательные прививки медицинским работникам. Те, кто откажется, могут быть понижены в должности или отстранены от работы без выплаты компенсации. Но не известно, например, как долго сохраняется иммунитет. Поэтому социолог из Парижа Джереми Уорд считает такие меры преждевременными:

«Пока мы не убедимся, что вакцины достаточно эффективны в предотвращении передачи вируса, их принудительное использование не очень оправдано. К тому же оно не может распространятся на все слои общества. Нельзя сделать прививку обязательной, например, для посещения местного супермаркета или бара и т. д., если половина населения не имеет доступа к вакцинам. Обсуждать это сложно".

Проведённый в начале этого года опрос показал, что мнения об обязательной вакцинации против коронавируса различаются по всей Европе. Её поддерживает большинство испанцев и итальянцев. А в Германии и Франции больше против, чем за.

С тех пор выявилась связь между применением препарата AstraZeneca и образованием тромбов, пусть и в очень редких случаях. Сделает ли это всю кампанию ещё труднее, Джереми Уорд?

«Если у вас много сомневающихся людей, которым предполагают ввести вакцину AstraZeneca, у нас будут огромные трудности с их вакцинацией, если что-то не изменится в будущем».

Ни одна из стран Евросоюза не планирует в ближайшем будущем проводить принудительную вакцинацию всех своих жителей. Но со временем, возможно, будет оставаться всё меньше людей, кто идёт на это добровольно и кто не боится побочных эффектов. Тогда правительствам, вероятно, придётся награждать чем-то оставшихся или проявлять настойчивость.