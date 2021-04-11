Туристы в Швеции мешают жить оленям

Туризм становится серьёзной проблемой для шведских оленеводов. В третьей по площади стране ЕС путешественники и любители спорта на природе всё чаще занимают земли, которые используются как пастбища. Это вызывает недовольство представителей народа саамов в Емтланде.

«Олени не отдыхают. Телят становится всё меньше. Многие олени пропадают. Саамская деревня оказалась в конфликте с туристической индустрией. У нас больше прав на эту землю. Этой землёй владеет не государство», — объясняет свою позицию оленевод Йонас Крайк.

Представители туристического бизнеса не хотят отказываться от своих проектов в Емтланде. Этот регион Швеции издавна известен как настоящая мекка летнего отдыха, — подчеркивает в член национального совета по туризму Мария Перссон:

«Мы работаем здесь с 1885 года и хотим и дальше проводить здесь наши мероприятия на свежем воздухе в том или ином виде».

Отчасти возникший конфликт объясняют особенностью расселения людей в Швеции: плотность населения в некоторых регионах особенно высока, в то время как значительные территории остаются практически безлюдными.