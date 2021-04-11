Юрий Гагарин - первый навсегда

Первый землянин, побывавший в космосе. Шестьдесят лет спустя после исторического полета, открывшего человечеству необъятное пространство Вселенной, Юрий Гагарин по-прежнему вызывает восхищение и гордость. Самое большое граффити Гагарина в России нарисовал итальянский художник Йорит Агоч на стене многоэтажного дома в одном из районов подмосковного Одинцово. В честь героя, облетевшего Земной шар, названы города, села, парки, площади и школы.

Дом Гагариных в Клушино, в Смоленской области, реконструирован и превращен в музей. Здесь космонавта помнят как человека, заботившегося о людях.

Тамара Филатова, племянница Юрия Гагарина, советник директора музея Гагарина: "Он очень любил людей, он старался всем помочь. Когда он мог, всегда старался помочь. Он прекрасно понимал свое значение, потому что, действительно, после полета он пользовался огромным уважением. Он понимал, что мог зайти в любое министерство, к любому министру с какой-то просьбой".

Рассказывает сосед Гагариных, Анатолий Дербенков: "Вон там, наверху, благодаря ему, поселок построен. Дом культуры построен. Не было бы этого, было бы как с некоторыми деревнями вокруг, которых уже и в помине нет".

Центральной площадкой празднования 60-летия полета Гагарина станет Музей космонавтики в Москве, где открывается выставка "Первый".

Антон Первушин, писатель и журналист: "Собственно именно полет Гагарина является нашей гордостью тоже. Более того, благодаря полету Гагарина и последующим нашим приоритетам, русский язык является языком космического общения. Я вас уверяю, если бы Гагарин первым не полетел в космос, сегодня языком космического общения был бы только английский".

Снова отправиться в космос Юрию Гагарину так и не удалось. Он погиб 27 марта 1968 года при выполнении полета на учебно-тренировочном истребителе вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным.