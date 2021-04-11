Стоффель Вандорн выиграл гонку Формулы-Е в Риме

Бельгийский пилот Стоффель Вандорн из команды Mercedes продемонстрировал потрясающий результат, одержав победу во второй гонке Формулы-Е в Риме. В воскресенье гонщики стартовали за автомобилем безопасности, поскольку трасса не успела просохнуть после дождя.

Новозеландец Ник Кэсседи, начавший гонку с поула, казалось, сохранил лидерство, но уже в 7-м повороте его машину развернуло, и он откатился сразу на 11-ю позицию. Вандорн воспользовался и ошибкой Лукаса ди Грасси. В борьбе за 8-ю позицию бразильца вытеснил с трассы швейцарец Себастьен Буэми. Машина ди Грасси коснулась барьера и получила повреждения. Гонка для него была закончена.

На рестарте британскому автогонщику Алексу Симсу (Mahindra Racing) удалось сразу опередить немца Паскаля Верляйна (Porsche), в то время как Вандорн увеличил свое преимущество и уже не оглядывался назад. Финишную черту Вандорн преодолел, обойдя Симса и Верляйна.

Стоффель Вандорн, гонщик: "Да, сегодня приятно увезти эту победу домой! Такое ощущение, что мы должны были выиграть еще вчера, особенно после поул-позиции и скорости, которую мы показали. Но я продолжал верить и был уверен в машине".

В общем зачете Стоффель Вандорн приблизился к тройке лидеров, которую возглавляет Сэм Бёрд. На второй строчке Митч Эванс (Jaguar Racing), на третьей Робин Фряйнс, от которого Вандорн отстает всего на одно очко.