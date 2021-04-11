Противники карантина выходят на новые акции протеста в Европе

В ряде европейских стран прошли новые акции протеста против санитарных ограничений и политики по борьбе с пандемией. Как и прежде, некоторые выступления оборачивались уличными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов.

Австрия

В субботу противники австрийского канцлера Себастьяна Курца собрались в центре Вены. В демонстрации участвовали до нескольких тысяч человек. Акция обернулась столкновениями с полицией, для разгона протестующих был применён слезоточивый газ.

Швейцария

В Швейцарии большой резонанс вызвал разгон акции противников карантинных мер в столице кантона Ури Альтдорфе. Власти запретили проводить здесь любые собрания. Для поиска потенциальных нарушителей были организованы проверки на автодорогах, а также в междугороднем транспорте. Сообщается, что более 100 человек вынудили отказаться от поездки в Альтдорф.

Румыния

Сравнительно крупную акцию противникам карантинных ограничений удалось организовать в Бухаресте. Протестующих требовали отставки правительства, обвиняя его в грубом нарушении прав и свобод граждан под видом борьбы с пандемией. В столичной больнице Foisor тем временем пациенты и их близкие протестовали против её экстренного перепрофилирования для размещения больных COVID-19.

Франция

В Париже активисты движения за глобальную справедливость Attac пытались привлечь внимание к проблеме неравенства. Они повесили на станции метро Bercy агитационные плакаты, обвиняя крупных предпринимателей в использовании пандемии для наживы. Активисты требуют ввести новые налоги на сверхприбыль транснациональных корпораций.