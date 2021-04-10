Четыре в одном: на Балканах проходит необычный кинофорум

В режиме онлайн проходит девятидневный кинофорум, который объединил сразу несколько фестивалей: Сараевский, Белградский, Загребский и смотр в Херцег-Нови. Это первое такого рода региональное мероприятие.

Иван Баркач, координатор фестиваля: "Я думаю, что имея в наличии общую программу, а так же благодаря совместным инициативам, возможно создать более мощный, эксклюзивный проект, проект, который пригласит к диалогу весь регион, а не только местную аудиторию. Учитывая, что мы говорим на одном языке, все это даст нам темы, заслуживающие обсуждения".

На фестивальной платформе, помимо конкурсных картин, можно выбрать фильмы по запросу. Среди них, отобранный на Берлинале (в рамках секции "Панорама") фильм "Марэ". Ленту о женщине, стремящейся к свободе, сняла режиссер Андреа Стака.

Борис T. Матич, продюсер: "Я полагаю, что сотрудничество организаторов и участников разных кинофорумов необходимо, особенно сейчас, во время пандемии, когда мы, к сожалению, вынуждены демонстрировать картины на онлайн-платформах. Нам нужно удерживать нашу аудиторию и постоянно предлагать зрителям что-то новое. Мне почему-то кажется, что в будущем мы пойдем именно этим путем, когда фестивали будут объединяться, чтобы обмениваться программами и гостями".

Еще один доступный для просмотра фильм "Китобой" российского режиссера Филиппа Юрьева. Главный герой картины - чукотский подросток, влюбленный в американскую девушку. Парень решает переплыть Берингов пролив, чтобы встретиться с ней.

Онлайн кинофорум четырех фестивалей продлится до 17 апреля.