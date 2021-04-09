Оплошность турецкого протокола или оскорбление Европы?

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:В США процесс вакцинации пошёл настолько хорошо, что Джо Байден поставил задачу привить от коронавируса 200 млн человек за первые 100 дней его пребывания на президентском посту.

Множатся проблемы с вакцинацией в ЕС

В Европе мы далеки от этого. Даже в двух приоритетных группах, то есть среди людей старше 80 лет и медицинских работников, уколы получило меньше людей, чем планировалось. Причина - сокращение поставок вакцин в сочетании с неэффективным их применением.

Особенную проблему создают задержки с отправкой с предприятий препарата AstraZeneca. Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выявило связь между очень редко возникающими мозговыми тромбами и уколом AstraZeneca. Тем не менее, агентство продолжает проталкивать эту вакцину.

Эмер Кук, исполнительный директор EMA:

«Эта вакцина доказала свою высокую эффективность. Она предотвращает тяжелые заболевания и госпитализацию и спасает жизни. Нам нужно использовать имеющиеся у нас дозы, чтобы защититься от пагубных последствий ».

Англо-шведский производитель лекарств заявил, что во взаимодействии с глобальными властями, он пытается лучше понять побочные эффекты.

Брюсселю не понравилась софа в Анкаре

На этой неделе на дипломатическую жизнь Европы повлиял побочный эффект особого рода - или, лучше сказать, эффект неожиданности. В неожиданной ситуации оказалась Урсула фон дер Ляйен, когда во дворце Президента Турции ей не предложили кресла, а только социально дистанцированное место на диване.

Произошло это во время визита Председателя Еврокомиссии вместе с Председателем Совета ЕС в Анкару. Так неловко рассадили гостей турецкие хозяева. Брюссель был не в восторге.

Эрик Мамер, официальный представитель Еврокомиссии:

«Председатель ожидает, что к учреждению, которое она представляет, будут относиться в соответствии с требуемым протоколом. Поэтому фон дер Ляйен попросила свою команду осуществить необходимые контакты для того, подобный инцидент не произошёл в будущем ».

То, что быстро стало известно как "софагейт" #sofagate, отвлекло всоебщее внимание от авторитарного поведения Эрдогана и переговоров между Брюсселем и Анкарой. Фон дер Ляйен и Мишель отправились в Турцию, чтобы ослабить напряженность. ЕС хочет возобновить сотрудничество с Турцией в конструктивной манере и дать понять Эрдогану, что за дальнейшие провокации он заплатит политическую цену.

У Турции больше общего с Западом, чем с Россией

Ко мне присоединяется Юнус Улусой, старший научный сотрудник германского Центра турецких исследований Университета Дуйсбург-Эссен.

Гробе: Мой первый вопрос про #sofagate? Это была небрежность турецкого протокола или преднамеренный выпад, как считают многие здесь, в Брюсселе?

Улусой: Не могу себе представить, чтобы турки поступили так намеренно. Они изо всех сил пытаются приблизиться к европейцам, двигаться на Запад. Не в интересах Турции обижать Евросоюз. Если бы у её президента хорошая репутация, то вы бы, вероятно, говорили об этом инциденте по-другому. Но именно из-за плохого имиджа Эрдогана возник этот софагейт.

Гробе: Собственно переговоры были призваны перезагрузить двусторонние отношения, и Евросоюз внёс новые предложения. В то же время Брюссель выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Турции и правами женщин. Как отреагирует Эрдоган?

Улусой: Он, вероятно, будет использовать более дипломатический язык, чем раньше, учитывая, что в Турции в скором времени выборов не ожидается. Ему больше не нужно использовать внешнюю политику для завоевания турецких голосов, а он к этому прибегал в прошлом. Президенту нравилось стрелять словесными снарядами по европейским государствам, чтобы произвести впечатление на свой электорат. На сейчас усиливается международная изоляция Турции. Единственный её партнер, Россия, слишком непредсказуем. Перспектива противостоять русским водиночку — это была бы для турок стоит слишком большая угроза. В отношении конфликтов в Сирии и даже Ливии, у Турции гораздо больше общего с Западом, чем с Россией или Китаем.

Гробе: ЕС в первую очередь хочет пересмотра соглашения о беженцах от 2016 года, в то время как Анкара хочет улучшения условий таможенного союза. То есть обе стороны нужны друг другу. Видите ли вы другие области расширения сотрудничества?

Улусой: Обеим сторонам не нравится статус-кво в Сирии. У Европы не слишком много влияния в регионе, а Турция более или менее прочно закрепилась там как сильный игрок. Поэтому они нужны друг другу. В конечном счете, у Турции гораздо больше интересов с Европой в долгосрочной перспективе. И наоборот, Турция является сильным юговосточным флангом для Европейского Союза. Она по-прежнему является членом НАТО, обладает одной из крупнейших армий в альянсе. Одного этого достаточно, чтобы стороны держались друг за друга.

Море свечей во французских виноградниках

Из Турции во Францию. На этой неделе там произошло редкое охлаждение воздуха на 20 градусов и ещё ниже. Фермеров и другие земледельцы отчаянно пытались спасти свои посевы.

В Эльзасе, на северо-востоке Франции, виноделы применили действенное средство против губительного мороза: прогревание. В своих виноградниках они зажгли сотни свечей, чтобы противостоять потенциально катастрофическому эффекту отрицательных температур.