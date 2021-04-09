На два шага позади королевы

Принц Филипп, Герцог Эдинбургский, известен, в первую очередь, как муж королевы Елизаветы II, человек, который по протоколу всегда был на два шага позади неё.

В 1947 году, когда он вошёл в королевскую семью, он был успешным офицером Военно-морского флота, отличившимся во время Второй мировой войны. Однако после смерти короля Георга VI в 1952-м ему пришлось навсегда забыть про военную службу.

Елизавета и Филипп познакомились, когда они оба были подростками. Между ними завязалась переписка, а затем наследница престола настояла на браке с молодым человеком, которого многие считали принцем-изгнанником без гроша за душой.

Когда она стала королевой, он остался главой семьи. В частности, принц Филипп добился того, чтобы их старший сын, принц Чарльз, учился в школе-пансионе Гордонстоун. Впоследствии наследник престола описал годы, проведённые там, как "тюремное заключение".

Позже сам герцог Эдинбургский заметил, что его четверо детей неплохо справились, учитывая непростые обстоятельства, в которых они росли.

После коронации Елизаветы II, ему было тяжело смириться с новой ролью, но затем принц Филипп нашёл своё место. Он выступал в качестве покровителя различных благотворительных организаций, в том числе, поддерживал защитников окружающей среды.

Фотограф Иэн Пэлэм Тёрнер часто наблюдал королевской четой на различных мероприятиях.

Иэн Пэлэм Тёрнер, бывший королевский фотограф:

"Они всегда приходили вместе. Все официальные приёмы они проводили вместе. Это настоящая семья".

Принц Филипп никогда не стеснялся выражать своё мнение и его "оплошности" нередко попадали на первые страницы газет. Так, во время одной из поездок в Австралию он спросил у коренного населения, бросают ли они друг в друга копья.

Несмотря на то, что некоторые считали его резким и надменным, его непосредственность стала частью королевской семьи.

Дики Арбитер, бывший пресс-секретарь королевы:

"Его называли грубым, но это не так. Просто он не любит болтать о пустяках и не выносит человеческой глупости. Время от времени он позволял себе сделать замечание, СМИ считали это "оплошностью", однако чаще всего он просто озвучивал мысли большинства людей".

Остроумный, непочтительный, приземлённый принц Филипп никогда не забывал о своём истинном предназначении.

Принц Филипп:

"Сейчас вы видите самого опытного в мире открывателя мемориальных досок".