Переговоры по ядерной сделке с Ираном нацелены на результат

Совместная комиссия по всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана провела конструктивные и нацеленные на результат переговоры, в том числе по возвращению США в ядерную сделку. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. Хотя прямых контактов между делегациями США и Ирана не было, представителям России, Китая, Германии, Франции и Великобритании удалось наметить план действий. Сформированы две рабочие группы, одна из которых займётся вопросом снятия американских санкций, а другая – возвращением Ирана к условиям сделки. Новое заседание Совместной комиссии должно пройти в Вене на следующей неделе. По словам аналитиков, несмотря на наличие обнадеживающих сигналов, дальнейший диалог не будет простым.

Натали Точчи, директор института международных отношений, Рим: "Это только начало, и это своего рода гонка со временем. Будет нелегко добиться нужной последовательности шагов заинтересованных сторон. Роль Европы в посредничестве будет иметь ключевое значение. Необходимо учитывать и временной фактор. Речь идет о том, что нынешним летом в Иране должны состояться президентские выборы".

Переговорщики опасаются, что внутренняя политическая напряженность перед предстоящими выборами может подорвать переговоры, и что в Исламской республике может появиться еще более жесткое руководство.

На фоне завершившихся в Вене переговоров, власти Ирана освободили южнокорейский танкер, который удерживался в иранском порту около четырех месяцев. Аналитики рассматривают этот жест как готовность Тегерана продолжать диалог.