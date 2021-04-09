Убийство журналиста в Афинах

Известный греческий журналист Йоргос Караиваз, который в течение многих лет в`ёл репортажи на криминальные темы, застрелен киллерами в афинском районе Алимос в пятницу.

Неизвестные приехали на мотоцикле и, устроив засаду у дома Караиваза, расстреляли его посреди бела дня. Злоумышленники по всей видимости следили за своей жертвой и точно знали распорядок дня репортёра. Прозвучало шесть выстрелов, но на месте преступления были найдены 17 гильз. Есть основания полагать, что использовался глушитель.

Стрельба была начата сразу после того, как репортёр вернулся домой после работы на телеканале "Стар". Полиция говорит, что действовали профессиональные убийцы. Идёт операция по розыку преступников.

Это второе убийство работников СМИ в Греции с июля 2010 года, когда был застрелен журналист Сократ Гиолиас. Тогда ответственность за убийство взяла на себя подпольная организация "Секта революционеров".