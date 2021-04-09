Керлинг: Россия в полуфинале

Мужская команда России по керлингу впервые пробилась в полуфинал первенства мира. Скип Сергей Глухов и его партнеры добились этого досрочно, победив минувшей ночью в Калгари в предварительном раунде команду Шотландии. Игра завершилась уже после шестого энда, который россияне выиграли 3:0 и повели с общим счетом 9:2.

Проведя 12 матчей, россияне лидируют в турнирной таблице с десятью победами и перед последним днем предварительного этапа обеспечили себе одно из двух первых мест, дающих прямую путевку в полуфинал. Еще два места в полуфинале разыграют в плей-офф команды, занявшие в турнирной таблице места с третьего по шестое.