Ненужные дозы и метки для зараженных: сбой системы в борьбе с COVID-19

Пока правительства разных стран мира в своем стремлении остановить пандемию вкладываются в массовую вакцинацию против коронавируса и манипулируют различного рода ограничениями, системы то и дело дают сбой. Где-то это проявляется в неприятии самими гражданами напористых прививочных кампаний, где-то - в чрезмерном старании местных властей. Подборка Euronews о самых ярких из них.

Франция: волонтеры против испорченных вакцин

Франция на этой неделе стала самой зараженной в Европе страной - с начала пандемии общее число инфицированных здесь составило почти пять миллионов человек. В то же время местные медцентры жалуются на то, что многие несознательные граждане не приходят на прививку, несмотря на запись. Особенно их число увеличилось ввиду последних новостей вокруг препарата Astrazeneca (только в пятницу стало известно, что отныне получившие 1-ю дозу AstraZeneca французы смогут сделать вторую прививку другой вакциной). Как следствие, к концу дня вытащенные предварительно из холодильников, но так и не использованные дозы попросту портятся.

"Когда у нас не оказывается под рукой пациентов, мы звоним тем, кто пока не входит в приоритетную группу вакцинации (старше 70 лет, медики, работники системы образования и больные с хроническими недугами - прим.ред.). Ежедневно только в нашей клинике им достается 4-6 доз из 500", - заявляет доктор Жан-Кристоф Кальм из департамента Эро. В других медцентрах речь идет о десятках ампул.

Свыше 500 тысяч французов уже выступают против подобного нерационального использования вакцин на частной платформе Covidlist, которая собирает информацию о всех неиспользованных дозах в медицинских центрах страны и тех, кто готов ими воспользоваться, не дожидаясь прихода назначенной им правительством очереди.

Венесуэла: "красная метка" для зараженных

Власти штата Сукре на севере Венесуэлы заставили жителей помечать специальным красным знаком дома заразившихся COVID-19 и тех, у кого подозрение на коронавирус. Мэр Луис Дуке заявил о "защите своего народа" и пригрозил ослушавшимся штрафом, в несколько раз превышающим размер минимальной заработной платы, а в принципе нарушителям карантина - лишением бесплатных продуктовых наборов и газа. Правозащитники обвинили его в дискриминации. Прокуратура начала расследование.

Китай: наклейки и скидки

А в Пекине делают ставку на разноцветные наклейки. Отныне здания магазинов, ресторанов и других заведений отмечают "зеленым", если в них привились от коронавируса как минимум 80% сотрудников, "голубым", если таковых от 40% до 80%, и "красным", если их меньше 40%. Рассчитывая таким образом на стремление того или иного бизнеса прослыть более "безопасным" ради привлечения большего числа клиентов и увеличения своих доходов, власти рассчитывают придать новый импульс кампании массовой вакцинации: к июню в КНР намерены привить более 560 млн граждан.

Ранее в стране "свои цвета" получили и обычные жители. Специальное мобильное приложение указывает на состояние здоровья людей (зеленое, желтое или красное). Они вынуждены демонстрировать экраны своих смартфонов прежде чем, например, выйти из оказавшейся на карантине зоны или переступить порог некоторых кафе, торговых центров и отелей.

Стремятся "достучаться" до "антипрививочников" и при помощи скидок. Так, в понедельник в фирменном магазине Lego на знаменитой пекинской улице Ванфуцзин вакцинированным клиентам предлагали бесплатный набор конструкторов, а в уличном киоске действовала 10-процентная скидка на чай.

Бельгия: "правило одного окна"

На фоне пасхальных каникул и ввиду приближения теплых дней в бельгийских поездах с 3 по 25 апреля действует "правило одного окна": чтобы вдвое сократить поток желающих отдохнуть на побережье Северного моря пассажирам, туда направляющимся, запретили занимать в электричках любые места, кроме тех, что расположены непосредственно у окон. Сделано это было по требованию бургомистров самых популярных прибрежных городов, которые призвали власти таким образом бороться с распространением коронавируса. В Национальном обществе бельгийских железных дорог новой мерой возмущены и заявляют, что увеличение очередей и переполненность вокзалов, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, ничем не лучше с санитарной точки зрения. А некоторые пассажиры отмечают и вовсе абсурдность принятой меры: правило действует лишь на поездах, направляющихся в сторону моря, но не обратно.