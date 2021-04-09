BAFTA-2021: новые тенденции

Две основные тенденции прослеживаются в номинациях на премии Британской академии кино и телевизионных искусств нынешнего года (это последнее значимое событие в мире кино перед вручением Оскаров в конце апреля). Во-первых, рекордное число женщин-режиссёров: 4 в списке из 6 номинантов! Фильм одной из них, Хлои Чжао, "Земля кочевников" - явный фаворит: он представлен в 7 номинациях.

Второй важный аспект - разноплановость номинантов. Фильм "Скалы" Сары Гаврон о жизни молодого подростка в пригороде Лондона также заявлен в 7 номинациях.

В прошлом году в социальных сетях появился хэштег #BaftasSoWhite, но в этом году всё наоборот: лишь 2 белых актрисы среди 6 претенденток на лучшее исполнение женской роли, и фаворит среди них - молодая звёздочка Букки Бакрай в "Скалах".

Британский актер и рэпер пакистанского происхождения Риз Ахмед - также пример явных перемен. В представленной в четырёх номинациях картине "Звук металла" он играет глухого барабанщика.

Риз Ахмед, актёр:

"Когда вы играете на барабанах на экране, вы действительно должны уметь играть на барабане. Поэтому мы прошли процесс подготовки. Все персонажи в фильме были из общества глухих, их играли глухие актёры. Во время съёмок удалось создать очень естественную атмосферу, которая, как я думаю. позволила нам расслабиться и скорее переживать происходящее, а не играть".

Нельзя не отметить и двойного номинанта на премию BAFTA (за "лучшую режиссуру" и "лучший фильм не на английском языке") фильм "Куда ты идёшь, Аида?". Лента Ясмилы Жбанич - мощная военная драма об одной из самых позорных страниц новейшей европейской истории: резне в Сребренице.

Вручение премий BAFTA будет проходить в субботу и воскресенье, в течение двух вечеров онлайн.