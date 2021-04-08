Зеленский на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой в Донбассе на фоне обострения ситуации в районе конфликта. "Как Верховный главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в трудную минуту", - написал он у себя в Twitter.

Киев обвиняет Москву в сосредоточении войск на границе, а сепаратистов - в почти ежедневных вооруженных инцидентах со смертельным исходом.

Ситуацию на востоке Украины в четверг в телефонном разговоре обсудили Владимир Путин и Ангела Меркель. Канцлер Германии призвала российского президента не усиливать присутствие войск около украинской границы. Путин, со своей стороны, как сообщила пресс-служба Кремля, "обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения".

Мэтью Рожански, директор института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсона:

"Речь идет об управлении конфликтом, а не о какой-то масштабной стратегии. Я думаю, что мы должны именно так смотреть на конфликт на Украине, потому что, в конце концов, крупные державы не стремятся превратить это в Третью мировую войну. А местные актеры постоянно пытаются спровоцировать и обострить боевые действия".

Российские власти заявляют, что передвижения их войск не представляют угрозы, и обвиняют Киев в попытках окончательно сорвать зашедшие в тупик мирные переговоры.

Украинские военные у линии разграничения демонстрируют решимость в случае нападения дать врагу отпор.

Евгений, украинский солдат:

"Сейчас армия одета, вооружена, обучена, много парней с боевым опытом, то есть воевать мы умеем. И за свое будем воевать".

В четверг еще один украинский военный погиб в результате полученных в перестрелке ранений. А в Чернигове похоронили старшего лейтенанта Владмира Шпака, ставшего жертвой минометного обстрела. От обстрелов по другую сторону конфликта также гибнут люди, в том числе - дети. Зеленский заявляет, что единственный способ положить конец войне - это вступление Украины в НАТО. В Москве считают, что такой шаг Киеву только навредит.