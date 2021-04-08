Словакия: споры и сомнения по поводу "Спутника V"

Фармрегулятор Словакии пока не одобрил к применению "Спутник V". Причина: производитель не предоставил примерно 80% данных, необходимых для оценки рисков и эффективности российской вакцины, говорится в заявлении.

В Государственном институте по контролю лекарств также сообщили о невозможности сравнить партии препарата, закупленные разными странами.

Ранее одно из местных изданий опубликовало материал о том, что вакцина, доставленная в Словакию, отличается от той, что получила положительную оценку журнала The Lancet.

В Российском фонде прямых инвестиций назвали это сообщение фейком. Там утверждают, что лаборатория, в которой словацкий регулятор тестировал партию "Спутника", не входит в сеть официальных лабораторий ЕС.

Зузана Элиашова, официальный представитель Минздрава Словакии:

"Вопрос не закрыт. В настоящее время проводятся ещё три лабораторных исследования для того, чтобы можно было сделать окончательные выводы. Мы ожидаем итоги в конце или в начале следующей недели. И предоставим общественности исчерпывающую информацию и выводы".

Тем временем, в Москве принимают словацкого вице-премьера Игоря Матовича, который отправился туда, чтобы обсудить дальнейшие поставки "Спутника V" в республику.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия не планирует вести переговоры о закупке российского препарата, экспертизу которого с начала марта проводит европейский регулятор. В связи с этим, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия будет обсуждать с Россией вопрос о возможном импорте и производстве "Спутника V" в двустороннем порядке.