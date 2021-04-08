Планы и реальность вакцинации в Евросоюзе

Вакцинация от корнавируса в Евросоюзе проводится медленнее, чем, например, в Соединённых Штатах или Великобритании, и очень неравномерно. Одна из причин - в том, что Брюссель не располагает столь же большими полномочиями в здравоохранения, как Вашингтон или Лондон. Немецкий евродепутат Петер Лизе считает, что эту сферу плохо финансировали:

«Всё должно было работать лучше и должно работать лучше в следующий раз. Евросоюз недостаточно инвестировал в мощности по производству вакцин. Моя группа еще в марте прошлого года предложила создать европейское биомедицинское ведомство, в которое можно было бы вложить большие деньги».

Успехи стран-членов в применении вакцин сильно различаются. На Мальте более 30% населения получили первую дозу, а в Дании - около 20%. Между тем, в Болгарии этот показатель составляет всего 7,1%, а в Латвии - 7%.

ЕС щедро рассылал производимые на его территории вакцины по всему миру, а его торговые партнёры США и Великобритания в ответ ему почти ничего не поставляют. Петер Лизе продолжает:

«Другие страны удовлетворяют в первую очередь потребности своих граждан, а затем уже глобальные запросы. Я всё ещё считаю важным вакцинировать весь мир, но Евросоюз немного недооценил эту проблему. Другие с ним вообще не сотрудничают. США, даже во главе с Джо Байденом, вакцин почти не экспортируют. А ЕС снабжает Канаду и Мексику ».

Некоторые члены ЕС не использовать своей доли таких вакцин, как Pfizer-BioNTech, а другие забрали у них оказавшиеся лишними дозы. Другие страны рассчитывали на продукцию AstraZeneca и проиграли, когда эта фармацевтическая компания признала, что сможет поставить лишь небольшую часть от обещанного. Оказалось также, что AstraZeneca должна была сначала выполнить свои контрактные обязательства перед Соединённым Королевством. Политолог из Нидерландов Джошуа Ливестро ожидает, что Евросоюз отыграется:

«Ретроспективно это может показаться наивным или даже глупым. Но я думаю, что месяца через четыре месяца ЕС догонит Великобританию и более или менее вакцинирует всё своё население. К тому времени сотни миллионов его доз будут использованы в других частях мира, которые также остро нуждаются в защите от Covid-19. Тогда у нас будет основание сделать вывод о том, было это решение Брюсселя мудрым или нет ».

Страны-члены ЕС не смогли выполнить своих планов по вакцинации на первый квартал года. Тем не менее, Евросоюз выражает уверенность, что к концу лета будет привито 70% взрослого населения, и тогда распространение инфекции прекратится. Брюссель ожидает, что в ближайшие три месяца на прививочные пункты и в больницы будет доставлено 355 млн доз вакцин.