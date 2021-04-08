Пандемия уменьшает в Евросоюзе число заключённых

Коронавирус может создать возможность для реформы в Евросоюзе пенитенциарной системы и ускорить тенденцию последних лет на сокращение числа заключенных. Согласно опубликованной в четверг ежегодной статистике Совета Европы, обитателей тюрем в 2020 году снова стало меньше.

С 2013 года наблюдается снижение уровня правонарушений, связанных с наркотиками (их 17,7% от общего числа), краж (13%) и убийств (12%). Средний срок отбывания наказания - 8 месяцев.

Но проблемой в нескольких государствах ЕС остаётся перенаселённость мест лишения свободы. В этом смысле впереди других Италия.

Один из авторов доклада, профессор криминологии Лозаннский университет, отмечает, что в Европе по-разному выносят приговоры и управляют тюрьмами:

«Например, в северных странах применяются короткие сроки заключения, а в некоторых средиземноморских - очень длительные, - говорит Марчело Эби. - Например, в Италии действует очень строгий закон, специальный указ, в котором говорится, что на человека в камере должно приходиться 9 квадратных метров, а если вы добавляете вторую койку, то нужны дополнительные 5 квадратных метров. Конечно, есть два способа решить эту проблему: либо вы уменьшите продолжительность срока, либо вы строите больше тюрем. Другого пути нет ».

Covid-19 сделал ещё более трудной жизнь 1,5 млн заключенных. Некоторые из которых лишились права посещения родственниками и доступа к прежней деятельности. Но у других появился шанс на более раннее освобождения. К нему прибегли 22 правительства в качестве превентивной меры против распространения инфекции. Во время первого локдауна вышли на волю в общей сложности 143 тыс заключённых. На Кипре, во Франции и Португалии они составляли от 17% до 23% населения тюрем.

"Мало просто отпускать людей, им нужно ещё помочь реинтегрироваться в общество, - продолжает криминолог. – Проблему пытаются решать с помощью условно-досрочного освобождение. Осуждённых всё чаще оставляют отбывать срок дома, под надзором. Мы собираем и такие данные».

В последние время растёт количество киберпреступлений. Но это не сильно меняет тюремную статистику в ЕС, потому что хакеров сложно привлекать к ответственности.