BMW: рекордный рост продаж

Продажи автомобилей немецкого производителя BMW в первом квартале этого года выросли на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В сообщении компании отмечается, что речь идёт о рекордном значении, и что рост отмечен во всех основных регионах мира, причём касается всех её брендов – BMW, MINI и Rolls-Royce. В частности, в Европе, несмотря на пандемию, продажи выросли более чем на 8%. Всего с января по март было продано около 637 тридцати семи тысяч автомобилей.

В компании отмечают, что высокий потребительский спрос подтверждает правильность долгосрочной стратегии BMW. Отдельно подчёркивается, что вдвое увеличились продажи как гибридных, так и полностью электрических автомобилей – всего их было продано за этот период более 70 тысяч.