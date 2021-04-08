Cтарейшая японская пианистка выступила с концертом

Японская пианистка Мурои Маяко родилась в 1921 году, и в 1945 была уже профессиональным музыкантом. Незадолго до своего 100-летнего юбилея она выступила с концертом в Токио и поделилась с публикой своими размышлениями:

– Я стала понимать, что необходимо для того, чтобы быть хорошим музыкантом. Для этого требуется глубина, которую можно отыскать внутри себя.

За свою продолжительную карьеру Маяко побывала с гастролями в 13 странах. Сейчас она старейшая в Японии пианистка, которая продолжает выступать перед публикой. 18 апреля ей исполнится 100 лет.