Вакцинный поезд объезжает Сибирь

Отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока объезжает медицинский поезд, в котором все желающие могут сделать прививку от коронавируса. Состав носит имя академика Федора УглОва, знаменитого советского и российского хирурга. Как ожидается, поезд сделает более сотни остановок в Иркутской области и Республике Бурятия. Это второй этап мобильной вакцинации. Первый компонент препарата "Спутник V" жители региона получили в марте.

Роман Дерягин, заместитель главврача медицинского поезда: "Логика и здравый смысл берут свое. Люди стали понимать тяжесть проблемы, ее насущность и стали более серьезно к этому относиться, стали заботиться о себе, о здоровье своих семей".

Несмотря на определенный начальный скептицизм, сопровождавший оперативное внедрение Россией "Спутник V", процесс вакцинации не вызывает особых нареканий экспертов по поводу безопасности и эффективности препарата. Многие зарубежные специалисты указывают, что использование российских и китайских вакцин могло бы позволить скорее решить проблему глобальных поставок. Тем не менее Европейское агентство лекарственных средств пока не одобрило применение "Спутник V" на территории ЕС.