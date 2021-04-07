Уильям Браудер продвигает "акт Навального"

Ввести адресные санкции против сподвижников российского президента в связи с делом Алексея Навального от ЕС требует Уильям Браудер.

Известный британский финансист, чей адвокат Сергей Магнитский умер в московской тюрьме, также раскритиковал Брюссель за недавний визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

Напомним, Браудера считают инициатором "акта Магнитского", по которому в отношении ряда российских чиновников в 2012 году ввели визовые ограничения, заморозив их активы.

Уильям Браудер, британский финансист и инвестор: "Путин рассматривает ЕС как очень слабый институт. Я считаю, что визит Борреля стал унижением для Европейского Союза и, можно сказать, триумфом для России. Евросоюзу пора подниматься с колен. На данный момент, блок находится в ужасном состоянии, он развален".

Ранее Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-2 во Владимирской области, объявил голодовку в знак протеста против условий содержания в тюрьме. Сторонники сообщают об ухудшении его здоровья.

Аньес Калламар, глава Amnesty International:

"Вчера мы запустили крупную кампанию, требуя во-первых, чтобы его немедленно освободили, а во-вторых, на время ожидания свобождения, чтобы ему обеспечили доступ к медуслугам и оказали медицинскую помошь, которые необходимы человеку, подвергнувшемуся воздействию "новичка". Это чрезвычайно серьёзно".

Накануне Навального перевели в медсанчасть колонии с признаками ОРЗ - сильным кашлем и высокой температурой. Сам политик заявлял о том, что три человека из его отряда госпитализированы с тубекулёзом.

Во вторник несколько десятков активистов профсоюза "Альянс врачей" устроили акцию у стен ИК-2, требуя допустить к оппозиционеру медиков. Полиция провела задержания.

В Кремле, в свою очередь, сказали, что _"об особенных условиях для одного из заключенных речь идти не может". _