МВФ поддержал идею о введении временного "налога для богатых"

Международный валютный фонд поддержал идею президента США Джо Байдена о введении временной единой минимальной ставки корпоративного налога во всем мире. В организации заявляют, что компании и обеспеченные люди, разбогатевшие во время пандемии, могут платить больше.

В фонде призывают укреплять международное сотрудничество с целью производства и распространения вакцин во всех странах.

"Если прогресс в вопросах вакцинации ускорится и вакцины будут доступны каждому, то финансовые, социальные и экономические преимущества будут огромными. Вакцинация может стать самым выгодным вложением средств в глобальный проект государственного сектора", — заявил директор Департамента бюджетных вопросов МВФ Витор Гаспар.

Эксперты уверены, что вакцинация от Covid-19 окупится с избытком.

Между тем общий суверенный государственный долг всех стран приближается к 100% мирового ВВП.

Министры экономики и финансов и главы центробанков стран G20 огласились расширить резервы МВФ на 650 миллиардов долларов в надежде, что это поможет восстановлению мировой экономики.