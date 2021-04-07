Виртуальный тур по древнему городу

Путешествие вне ограничений и пандемии...В древнем городе Баальбеке в Ливане сохранилось одно из старейших сооружений мира - грандиозный храмовый ансамбль. Немецкий археологический институт и компания Flyover Zone разработали приложение - виртуальный тур по комплексу, благодаря чему достопримечательность можно рассмотреть в деталях с экрана компьютера. По словам авторов проекта, локдаун, карантинные меры стали толчком к развитию виртуального туризма.

Бернард Фришер, основатель Flyover Zone: "У него есть масса преимуществ, потому что он инклюзивный и интерактивный. Его фотореалистичность даёт публике ощущение присутствия. Внезапно виртуальный туризм стал интересен людям, стал им нужен. И даже после пандемии он будет пользоваться спросом".

Приложение было разработано по чертежам немецких археологов, которые ведут раскопки в этой местности последние 20 лет.

Хеннинг Бурвиц, координатор проекта, Немецкий археологический институт: "Это один из самых больших римских храмов, когда-либо возводимых. Это удивительное и значимое место. К тому же, в ансамбле строений есть хорошо сохранившийся Храм Вакха. Возможность побывать здесь нельзя упускать".

3D-рендеры, панорамные виды, аудиогид - в виртуальный тур "Возрожденный Баальбек" можно отправиться бесплатно, из любой точки земного шара.