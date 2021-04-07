Иранская ядерная сделка: усилия ЕС, США и КНР

Надежда на сохранение ядерного соглашения с Ираном усилилась после встречи в Вене его официальных представителей с международными посредниками, в числе которых – Россия. Ведущую роль снова пытается играть Евросоюз. За стол переговоров возвращаются Соединённые Штаты спустя три года после того, как из сделки вышел тогдашний президент Дональд Трамп.

Сотрудник Атлантического Совета Барбара Славин считает, что его преемник хочет устранить одну из главных угроз восстановлению Америки:

«Джо Байден сосредоточен на внутренней американской экономике, на том, чтобы поставить страну на ноги после Covid-19. Меньше всего ему нужен ядерный кризис с Ираном. Думаю, это для него высокий приоритет».

Через два месяца уйдет в отставку президент Ирана Хасан Роухани. Есть большая вероятность, что консерваторы, выступающие против отказа от ядерной программы, могут добиться успеха на выборах главы государства в июне. Но, по мнению Барбары Славин, в условиях экономического кризиса все политические круги добиваются отмены американских санкций:

«Это важное для Ирана соглашение, выходящее за рамки фракционных интересов. Верховный лидер не был в восторге от него, но поддержал. Это означает, что так называемые "сторонники жёсткой линии" не могут сорвать сделку. Но главный вопрос – смогут ли стороны вернуться к полному соблюдению её условий до иранских выборов. Времени может не хватить. У нас всего несколько месяцев ".

На переговорах о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий усиливается роль Китая. Две недели назад Пекин заключил соглашение с Тегераном на сумму 400 млрд долларов.

Брюссельский обозреватель Маджид Голпур ожидает, что решающее слово останется за Вашингтоном:

«Перед американской дипломатии развёртывается красный ковёр. Соединённым Штатам предлагают взять на себя лидерство. Но своё растущее влияние использует и Китай. Именно он каким-то образом заставил главного иранского переговорщика присоединится к венской встрече ».

Главным координатором переговоров об СВПД выступает Брюссель. Инициатива сделки с Ираном была выдвинута два десятилетия назад внешнеполитическим ведомством ЕС, а её успешное заключение считается одним из крупнейших успехов европейской дипломатии. Маджид Голпур заключает:

«На этих переговорах будут ещё исписаны тысячи листов бумаги. Концепция стратегического суверенитета, которая так дорога Евросоюзу, подвергается испытанию. Сегодня звёздный час Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, чтобы продемонстрировать европейское лидерство не только в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, но и для региона ».

Следующее заседание Совместной комиссии по СВПД состоится в следующую пятницу. Мало кто ожидает, что на нём будет достигнуто соглашение.