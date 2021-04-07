Руководители ЕС попали в Анкаре в протокольный инцидент

Два главных места для трёх первых лиц... Во время встречи в Анкаре Председателей Еврокомиссии и Евросовета с Президентом Турции в зале заседаний оказалось только два позолоченных стула, которые заняли мужчины Шарль Мишель и Реджеп Тайип Эрдоган. А равная с ними по дипломатическому статусу Урсула фон дер Ляйен устроилась на диване, напротив турецкого министра иностранных дел.

«Тем не менее она решила продолжать, отдавая приоритет содержанию переговоров, а не протоколу, - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер. – Однако Председатель ожидает, что к учреждению, которое она представляет, будут относиться в соответствии с требуемым протоколом. Поэтому фон дер Ляйен попросила свою команду осуществить необходимые контакты для того, подобный инцидент не произошёл в будущем ».

Европарламент пришёл в возмущение от того, как обошлось руководство Турции с первой женщиной-Председателем Еврокомиссии. Депутаты поместив свои комментарии с хэштегом «Уступите ей место».

Во время визита в Анкару в прошлом году главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля усадили в президентское кресло такое, как у Эрдогана.

Председатели Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен привыкли получать одинаковый уровень почестей.

Однако брюссельский специалист по протоколу считает, что в Анкаре им обоим оказали должное гостеприимство:

«Турецкий протокол на 100% соответствует стандартам международного протокола, - сказал Тома Сладко. – То, что произошло в Анкаре, типично для делегации деятелей одного уровня. Один гость должен был взять на себя функции её главы, получить более высокий ранг и сесть рядом с хозяином".

Всего за несколько недель до этого происшествия, которое некоторые расценили как нарушение равноправия полов, Турция вышла из Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин и борьбе с ним.