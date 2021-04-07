Новое звучание Пасхального фестиваля в Экс-ан-Провансе

Отмененный в прошлом году из-за пандемии, Пасхальный фестиваль в Экс-ан-Провансе обрел свою гибридную версию. В этом сезоне все концерты одного из крупнейших европейских музыкальных форумов проходят вживую и доступны для публики бесплатно онлайн на сайте фестиваля.

Программа очень престижная. Среди хедлайнеров - Даниэль Баренбойм, играющий в Эксе со своей соотечественницей, великой аргентинской пианисткой Мартой Аргерих...

Даниэль Баренбойм, пианист и дирижер: "Я играю более 70 лет, и люди по-прежнему приходят послушать, да еще, выражаясь языком 21 века, платят за это деньги. Знаете, это очень трогательно".

Но в этом году зрители не платят - у них есть доступ с компьютеров к отснятой версии концерта. И впервые в истории классической музыки ее ценители могут насладиться многоэкранной съемкой InLive Stream, которая позволяет каждому зрителю выбрать свой угол обзора.

Даниэль Баренбойм:_ "Главная проблема будущего музыкальной жизни - это не проблема пост-короновирусного периода. Дело в том, что в школах нет музыкального образования. И, следовательно, новая публика все менее образована"._

В условиях пандемии сцена Большого театра Прованса превращается в музыкальную студию. Эргономичность системы просмотра проста и увлекательна и позволяет в полной мере насладиться настоящей музыкой.