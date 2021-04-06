Тайна "морского заговора"

На Netflix вышел новый документальный фильм британского режиссера Али Табризи "Морской заговор: Тайна устойчивого рыболовства" о негативном воздействии рыболовства на окружающую среду. Создатели картины раскрывают так называемый "глобальный заговор", из-за которого накапливаются проблемы, способствующие разрушению океана, а также раскрывают влияние человека на морскую жизнь. В фильме утверждается, что коммерческое рыболовство является основным фактором разрушения морской экосистемы.

Сразу после выхода картина вызвала неоднозначную реакцию в мире. Некоторые критики похвалили авторов за привлечение внимания к важной теме. Другие специалисты негативно высказались по поводу научной точности и нейтральности заявлений. Некоторые организации и отдельные эксперты, которые давали интервью для фильма, оспорили утверждения авторов и обвинили их в искажении фактов, ошибочной статистике и вырванных из контекста цитатах.

Со своей стороны известный морской биолог, океанограф Каллум Майкл Робертс из Англии высказался в защиту этого фильма, заявив, что его коллеги, конечно, могут сожалеть о статистических неточностях, но основная суть в том, что люди наносят огромный ущерб океану, и это правда.

По словам режиссера фильма "Морской заговор: Тайна устойчивого рыболовства" Али Табризи, когда съемочная группа только отправилась в путешествие, чтобы выявить главную угрозу нашим морям, ее участники не имели представления о масштабах того, что им удастся раскрыть. Но что больше всего потрясло документалистов, это то, что в разрушении океана замешаны и наживаются на нем правительства и экологические организации.