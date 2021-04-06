МВФ прогнозирует уверенное восстановление экономики

Международный валютный фонд прогнозирует уверенный рост глобального ВВП в размере 6% в текущем году и 4,4% — в следующем. Рост ВВП России составит 3,8% в 2021 году и в 2022 году.

Восстановление стран еврозоны проходит более низкими темпами. И это на фоне того, что в прошлом году экономика региона потеряла 6,6%

Саша Вакулина, Euronews: "Текущий рост ВВП в странах зоны евро не сможет компенсировать потери 2020 года. В какой степени помогут меры налогов-бюджетной и кредитно-денежной политики, если темпы вакцинации останутся на прежнем уровне?"

Заместителя директора Исследовательского департамента МВФ Пети Коевой-Брукс: "Мы ожидаем, что в странах зоны евро докризисные темпы экономического роста вернутся в первой половине 2022 года. Германия и Франция восстановятся быстрее, а Испания и другие страны не ранее 2022 года. И, конечно, темпы вакцинация могут многие изменить".

Саша Вакулина, Euronews: "В ряде стран экономика была более гибкой и смогла быстрее адаптироваться к новой реальности. Но пандемия коронавируса повлияла на эту гибкость и способность адаптироваться в будущем?"

Заместителя директора Исследовательского департамента МВФ Пети Коевой-Брукс: "Очень сложно говорить о пандемии с положительной стороны. Но мы увидели манёвренность и приспособляемость, какие даже не могли себе представить, поэтому когда мы работали над прогнозом полгода назад и делали оценки на последний квартал, когда вводились новые локдауны, мы ожидали более значительного влияния. Но люди научились работает даже в условиях такого санитарного кризиса".