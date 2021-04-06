Президент Турции не ответил на "оливковую ветвь" Евросоюза

Руководители Евросоюза протянули президенту Турции оливковую ветвь. Такую примирительную роль играет набор конструктивных предложений, направленных на улучшение двусторонних отношений и ослабление напряженности в Восточном Средиземноморье.

Повестка дня переговоров в Анкаре Председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля с Реджепом Тайипом Эрдоганом включала продление миграционной сделки и возобновление переговоров о таможенном союзе. Но установить взаимное доверие сторонам, по их признанию, не удалось.

«Турция должна уважать международные нормы и стандарты прав человека, которые кстати, страна обязалась соблюдать одна из основателей Совета Европы, - сказала фон дер Ляйен. - Я глубоко обеспокоена тем фактом, что Турция вышла из Стамбульской конвенции о защите женщин и детей от насилия. Это явно неправильный сигнал в такое время. Европейский Союз всегда без колебаний будет указывать на негативные события. Это также относится к односторонним действиям против стран-членов ЕС, таких как Греция или Кипр ».

Лидеры ЕС предъявили турецкому коллеге претензии по поводу нарушения верховенства права. На Эрдогана возлагают ответственность за сползание его страны к авторитаризму, преследование политических оппонентов и арест 10 отставных адмиралов за критику правительства.

Сотрудник Центра Карнеги-Европа считает, что от Турции не удалось добиться уступок:

«Игра с президентом Эрдоганом была очень понятной с самого начала, вернее с 2018 года, когда он в один и тот же год приехал во Францию и Германию. Он решил снова обсудить беженцев и экономические вопросы и оставить верховенство права в стороне, - сказал Марк Пьерини. - Думаю, Урсула фон дер Ляйен выражалась очень ясно. Она сказала, что задавала вопросы, но не получила ответов. Европейская сторона явно изменила свой тон. Но я не замечаю изменения тона с турецкой стороны в данный момент » .

Шарль Мишель сообщил, что лидеры Евросоюза "пересмотрят ситуацию с Турцией" на своей встрече в июне.