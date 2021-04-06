Евросоюз потребует от Болгарии усиления борьбы с коррупцией

Евросоюз намерен потребовать от болгарских властей усиления борьбы с коррупцией. Таково международной следствие выборов, состоявшихся в Болгарии в прошлые выходные. Партия премьер-министра Бойко Борисова потеряла так много поддержки, что её придётся формировать коалицию. Волна народных выступлений прошлого лета принесла в парламент гражданскую платформу "Встань. Мафия вон" и партию "Демократическая Болгария".

«Посмотрим, какое влияние окажет этот очень сильный протест против коррупции, - сказала политолог из Лейденского университета (Нидерланды) Антоанета Димитрова. - Самую большую надежду Евросоюзу даёт вступление в парламент "Демократической Болгарии". Это значит, что коалиция включит в свою программу главную избирательную цель этой партии, а именно, борьбу с коррупцией на высоком уровне. Кроме того, обещана реформа судебной системы, а также прокуратуры, которая была очень проблематичной ».

В стране и из-за рубежа обвиняют руководство Болгарии во главе с Борисовым в том, что они не обеспечили верховенство права и свободу прессы. Но правоцентристские деятели в Софии лояльнее относятся к Брюсселю, чем их коллеги в Будапеште и Варшаве, которые демонстрируют больше самостоятельности.

«Борисов никогда открыто не критиковал европейский проект. Его стратегией всегда было самому не подвергаться критике за антиевропейскую позицию, - продолжала Димитрова. - Давление на премьера будет оказывать в основном Европейская прокуратура, просто из-за большего количества расследований, чем по другим странам. Но главная надежда на улучшение в Болгарии исходит из неё самой. Если Борисов не сможет больше сформировать своё правительство, у него будет меньше возможности для возбуждения политически мотивированных судебных дел, меньше возможностей использовать государство на национальном и местном уровене в коррупционных целях ».

Партия Борисова называется "Граждане за европейское развитие Болгарии".

От исхода коалиционных переговоров зависит и то, отменит ли Болгария вето на вступление в Евросоюз Северной Македонии.