Магазин-гастроном "Елисеевский": сохранить легенду

Москвичи взволнованы судьбой легендарного гастронома "Елисеевский". Неужели этот уникальный объект будет закрыт из-за юридических коллизий? Ранее в столичном департаменте имущества отметили, что магазин остается предметом судебных разбирательств арендатора, но принадлежит городу. В правительстве Москвы заявили, что намерены сохранить "Елисеевский", с которым связана память многих поколений.

Нелли: "Для меня это - магазин детства. Я здесь жила, на Тверской улице. Мы всегда ходили в этот красивый магазин. Здесь был не только всегда замечательный товар отличного, лучшего качества. Мы приходили сюда любоваться этой красотой, этой лепниной".

Кирилл: "В нашей семье традиция посещать этот магазин идет еще со времен Советского Союза. Для того, чтобы показать будущим поколениям, рассказать, что есть такие красивые места в Москве, мы сегодня с младшей дочкой Аней приехали в это место".

Аня: "Ну, да. Это не магазин, а как будто целый музей".

Последние несколько дней многие люди приходят сюда не за покупками, а чтобы сделать снимки на

Анна: "Я специально приехала сделать фото интерьеров на память, потому что неизвестно, что здесь будет дальше, будет ли сюда открыт доступ".

Гастроном, открытый в 1901 году купцом Григорием Елисеевым, в свое время привлек к себе внимание роскошными интерьерами и богатым ассортиментом товаров, включая экзотические продукты и редкие вина. Сейчас полки "Елисеевского" практически опустели. Удастся ли их заполнить снова?