Стихийные бедствия в Юго-Восточной Азии

Сильные ливни в Восточном Тиморе вызвали оползни, сели и наводнения, жертвами которых стали почти 30 человек.

Стихийные бедствия обрушились на столицу и крупнейший город Восточного Тимора Дили и другие районы страны.

Тысячи людей остались без крыши над головой.Схожая трагическая ситуация и в соседней с Восточным Тимором Индонезии - правительственное Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о более чем четырех десятках жертв и 27 пропавших без вести.

Оползни разрушили множество домов в нескольких поселках, мосты и другую инфраструктуру.