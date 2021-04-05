Южнокорейская корпорация LG Electronics признала своё поражение в противостоянии с конкурентами на рынке мобильных телефонов. Так компания объяснила своё намерение полностью отказаться от производства этих устройств. В заявлении сказано, что этот сегмент бизнеса оказался убыточным для LG.

Предприятия южнокорейской корпорации перестанут выпускать новые модели телефонов уже в августе. Старые аппараты можно будет купить и после 31 июля, кроме того компания обещает продолжать их сервисную поддержку и обновлять программное обеспечение.

По данным южнокорейских СМИ, LG искала возможность спасти эту часть бизнеса, доверив производство мобильных телефонов партнёрам. Соответствующие переговоры велись с вьетнамской Vingroup и концерном Volkswagen, но, как стало ясно теперь, успеха они не принесли.

Несмотря на отказ от производства телефонов, LG намерено и дальше работать над технологиями связи, в частности, разрабатывать сети шестого поколения 6G.