Оживший шедевр Леонардо да Винчи

"Тайная вечеря" Леонардо да Винчи ожила накануне католической Пасхи в трёх символических местах - в церкви Санта-Мария-делле-Грацие доминиканского монастыря в Милане (здесь находится оригинал фрески), в церкви Святой Анны в Иерусалиме и в римской церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто, известной как "Церковь художников". Воссоздал творение гения Возрождения американский кинорежиссер Армондо Линус Акоста, пригласив к сотрудничеству трёх оскароносцев - оператора Витторио Сторраро, а также художников-постановщиков Данте Феррети и Франческу Ло Скьяво.

"Я хотел воссоздать в точности каждую складку на ткани, - рассказывает Армондо Линус Акоста, - но каждая складка, каждая морщинка, которую вы видите на фреске, существовала много-много лет тому назад. Как же мне передать это? И вдруг меня осенило: "О, я просто сделаю слепки тел моих артистов, и я оформлю одежду так, чтобы все складки оказались на нужном месте". (...) Вы погружаетесь в это, сливаетесь с происходящим, прикладываете к этому руку и полностью растворяетесь в этом, всё ваше существо проникается этой картиной. (...) Основная задача заключалась в том, чтобы все позы, каждый палец, каждый взгляд, каждый профиль в один определённый момент полностью совпадали с теми, что мы видим на фреске".

Технику, в которой он работает, Армондо Линус Акоста называет "цифровой живописью 21-го века". Его творение - не фильм, а трёхмерное произведение искусства, кинематографическая постановка, которая длится девять с половиной минут. Под звуки Stabat Mater Джоаккино Россини открывается сцена, комната и стол (первый алтарь Евхаристии), апостолы тревожно шепчутся, удивляясь, зачем собрал их учитель. Входит Иисус, благословляет учеников и трапезу. Кульминация сцены - объявление об измене одного из присутствующих.

Впервые этот спектакль транслировался 9 апреля 2020 года.