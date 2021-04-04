Полиция Лондона сорвала церковную службу

Полиция Лондона разогнала верующих, собравшихся на богослужение в Страстную пятницу в одной из столичных церквей.

Во время мессы сотрудники правопорядка вошли в храм и потребовали от прихожан разойтись по домам. Они сослались на запрет массовых собраний и пригрозили штрафом в размере 200 фунтов стерлингов. Повиновавшись, паства удалилась, не без возмущения.

По закону, церковные обряды в Великобритании разрешены с участием большого числа людей, при условии соблюдения санитарных требований.

"Меры предосторожности были приняты, люди держались на расстоянии друг от друга, все были в масках", - рассказывает один из присутствовавших.

"Конечно, я был оскорблён, ведь это самый важный день для нас, христиан", - не скрывает своего разочарования ещё один молодой человек.

"Меня так удивило произошедшее! А как же наши права?", - вопрошает женщина.

Представители церкви обвинили полицейских в превышении полномочий. Те настаивают: не все прихожане имели средства индивидуальной защиты и соблюдали дистанцию.