Евросоюз обещает небезусловную помощь Ливии

Евросоюз поддерживает переходное правительство Ливии. Такое заявление на переговорах с его представителями в Триполи сделал глава Евросовета. Шарль Мишель объявил о возвращении посла ЕС в ливийскую столицу.

Также он пообещал, что блок поможет североафриканскому государству в восстановлении экономики и проведении грядущих выборов. Но поставил условия.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета:

"Это время надежд и вызовов. ЕС поддерживает правительство национального согласия и ливийский народ [...] У вас есть возможность восстановить свою страну, но при условии: все иностранные бойцы и войска должны покинуть Ливию. Выполнение соглашения о прекращении огня и соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия также будут иметь решающее значение в этом процессе".

Кроме того, ЕС обязался предоставить Ливии 50 тысяч доз вакцины от коронавируса. Между тем, стало известно, что в страну прибыла первая партия "Спутника V". Ливийский Минздрав сообщил, что в его распоряжение поступило свыше 100 тысяч доз российского препарата.