Гренландия: предвыборные споры о добыче руды

Гренландия — крупнейший остров Земли и автономный регион Дании — готовится к досрочным парламентским выборам, назначенным на вторник. Выбранная три года назад правящая коалиция окончательно распалась в феврале из-за соперничества за лидерство в крупнейшей партии «Вперёд» и из-за споров о судьбе рудного месторождения Куаннерсуит (датск. Кванефельд).

Здесь находятся богатейшие залежи редкоземельных металлов, чрезвычайно востребованных в электронике, а также урана и фторида натрия. Разведка этих богатств и их добыча в небольшом объеме стартовали только в 2007 г. Этим занимается австралийская компания с участием китайского капитала. Но местные жители всё больше опасаются, что расширение добычи навредит окружающей среде. По данным опросов, большинство мест в парламенте может получить партия «Народное сообщество» (Inuit Ataqatigiit), выступающая за независимость Гренландии.

«Если наша партия победит на выборах, мы закроем добычу в Куаннерсуите. На мой взгляд, для усиления независимости нам нужно больше развивать пищевую промышленность в нашей стране», — говорит депутат от этой партии Мариане Павиасен.

Правящая партия «Вперёд» (Siumut) считает, что горнодобывающая промышленность принесет пользу Гренландии.

«Наша партия выступает за развитие горнорудного дела, так как это будет способствовать росту экономики и доходов, — уверен лидер партии Эрик Йенсен. — Сейчас мы слишком зависим от рыбной промышленности».

Гренландия — одна из тех территорий, где наиболее заметны последствия глобального потепления. Это создает новые возможности и новые угрозы для гренландцев. Сторонники независимости острова планируют сделать Гренландию самостоятельной стороной Парижского соглашения по климату.