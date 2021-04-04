Партия Бойко Борисова удержала лидерство

Правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» в коалиции с Союзом демократических сил побеждает на парламентских выборах в Болгарии. Согласно опросам у избирательных участков, за эту партию проголосовали около 25% избирателей. Это на 7 процентов меньше, чем на прошлых выборах.

Главная оппозиционная сила — Болгарская социалистическая партия, — согласно тем же опросам получила около 17% голосов. В прошлый раз избирательный блок, сформированный этой партией, получил почти на 10% голосов больше.

Оставшиеся голоса избирателей поделили между собой другие партии, некоторые из которых участвуют в выборах впервые. По данным экзит-полов, в парламент попадают: партия «Есть такой народ», «Движение за права и свободы», партия «Демократическая Болгария», гражданская платформа «Встань. Мафия вон» и партия ВМРО — Болгарское национальное движение.

В голосовании приняли участие около 3 млн избирателей — то есть около половины граждан с правом голоса.

Хотя партия ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова, который правит Болгарией с 2009 г., удалось, несмотря на массовые уличные протесты, снова занять первое место, для формирования правительства ей придется искать союзников по коалиции.