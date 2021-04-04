Антикарантинные протесты в Европе

Румыния

Протестующие против ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса вышли в субботу на улицы Бухареста - вот уже неделю как карантин в Румынии ужесточён. Новые правила включают комендантский час с 20:00 и ограниченное посещение магазинов.

Румыния борется сейчас с третьей волной COVID-19: за последнюю неделю в стране было зарегистрировано наибольшее с начала пандемии число пациентов в отделениях интенсивной терапии. По данным университета Джонса Хопкинса, в Румынии подтверждено уже 964 726 случаев COVID-19, умерли около 24 тысяч человек.

Швейцария

Группы молодёжи в пятницу вечером напали на полицию в городе Санкт-Галлене на востоке Швейцарии, взяв на вооружение бутылки с зажигательной смесью. Стражи порядка в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ. 19 человек были задержаны, но потом отпущены.

Призыв к митингу был сделан в соцсетях. Протест направлен против ограничительных мер. В нём приняли участие сотни молодых людей.

Германия

Сотни полицейских были задействованы в субботу в немецком Штутгарте, поскольку ожидалось, что на улицы выйдут тысячи протестующих против ограничительных мер.

В течение дня в городе прошли несколько акций протеста. Один из маршей стартовал с Мариенплац. По данным СМИ, в нём приняли участие около 800 человек. Они шли без масок, не соблюдая социальной дистанции.

Франция

Во Франции акцию неповиновения устроили художники и другие деятели искусств. Около 100 человек протестовали топлесс перед зданием Министерством культуры в Париже. Они выражали недовольство тем, что культурные объекты остаются закрытыми в течение нескольких месяцев из-за пандемии. Демонстранты устроили символические похороны культуры. Они говорят, что, ужесточая ограничения, власти лишают художников и артистов работы, а жителей страны - будущего.