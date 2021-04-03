"Золотой парад фараонов" в Каире

Это зрелищное событие для египтян и не только - особой культурной, исторической значимости. "Золотой парад фараонов" прошёл в Каире.

22 мумии, которые больше века находились в Египетском национальном музее, в субботу перевезли на новое место. На закате специальные колесницы, на которые водрузили саркофаги с реликвиями, проследовали от площади Тахрир по набережной Нила.

Мероприятие прошло в условиях усиленных мер безопасности. По маршруту следования колонны перекрыли движение транспорта.

Отныне мумии 18 фараонов и четырёх цариц будут храниться в новом Музее египетской цивилизации, построенном при содействии ЮНЕСКО.

В том числе - останки самого известного древнеегипетского властителя - Рамзеса II, и могущественной Хатшепсут, которая правила страной в мужском обличье.

Новые экспонаты будут доступны публике с 18 апреля.