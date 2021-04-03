Крестный ход в Ватикане и Иерусалиме

Папа римский Франциск возглавил Крестный ход в Страстную пятницу на полупустой из-за карантина площади Святого Петра. Как и в год назад, в Крестном ходе приняли участие дети из трудных семей, но не более 20, тогда как в прошлом году их было около 200.

Дети читали тексты о восхождении Христа на Голгофу, а также рассказали истории о горе и лишениях, которые им самим пришлось пережить. Служба второй год из-за опасений пандемии не смогла пройти в традиционном месте - Римском Колизее. Служба на древней арене обычно привлекала тысячи паломников, туристов и римлян.

Вечером понтифик отслужил в Ватиканской базилике мессу Воспоминания страстей Господних, проповедь на ней произнёс кардинал Раньеро Канталамесса.

В Иерусалиме сотни верующих прошли по Виа Долороза к Храму Гроба Господня, чтобы отметить Страстную пятницу. Они были в масках и держались на расстоянии друг от друга.

Год назад в этот день Иерусалиме действовал строгий комендантский час. Обряды могли совершать лишь небольшими группами священников, в то время как в предыдущие годы десятки тысяч людей собирались в Иерусалиме в Страстную пятницу.

В этом году Израиль уже добился такого прогресса в своей программе вакцинации, что рестораны, отели, церкви и синагоги смогли вновь открыться.