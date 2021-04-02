Нападение на Капитолий: один из полицейских скончался

Один из охранявших здание Конгресса США полицейских погиб после пятничного нападения. Об этом сообщила и.о. главы полиции Капитолия Йогананда Питтман: "С тяжёлым сердцем должна сказать, что один из наших офицеров скончался от полученных ранений".

По её словам, протаранив полицейских на автомобиле, нападавший выскочил из машины с ножом. Полицейские открыли огонь на поражение, злоумышленник был тяжело ранен и вскоре скончался.

В здании Капитолия и на окружающих улицах Вашингтона была объявлена тревога. ФБР на своей странице в "Твиттере" проинформировало, что оказывает помощь полиции Капитолия в связи со случившимся.

При этом руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти заявил, что инцидент, по всей видимости, не связан с терроризмом. "Это не похоже на терроризм. Но мы, очевидно, продолжим расследование, чтобы выяснить, есть ли здесь террористическая подоплёка".

В свою очередь охрана Конгресса США заявила, что не располагает свидетельствами того, что действия виновника инцидента на Капитолийском холме могли иметь отношение к кому-либо из американских законодателей.