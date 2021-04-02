Дизайн для инвалидов: модный стартап с социальной целью

Многие компании преследуют социальные цели, но есть и те, кто ставит своей целью изменить мир к лучшему. Такие компании, известные как социальные предприятия, мыслят шире, нежели просто получить прибыль. Так бизнес становится силой добра.

UCQC - одна из таких компаний. Словенско-хорватский стартап разрабатывает и производит функциональную, модную и доступную одежду для инвалидов-колясочников.

"Планета бизнеса" поговорила с хорватским соучредителем фирмы Майей Симунович.

Что вдохновило вас начать этот бизнес?

— Я работаю в индустрии моды около 15 лет и принимала участие в ряде сложных проектов. Одним из них было сотрудничество с опытным дизайнером Хедвиг Аф Экенстам по созданию одежды для людей с ограниченными возможностями. Этот проект вдохновил меня на дополнительное изучение этого вопроса. Мы поняли, что рынок предлагает либо функциональную одежду без намека на индивидуальность, либо модную одежду, которая не продумана с точки зрения функциональности и нужд инвалидов. Внимательно прислушиваясь к мнению наших пользователей, мы верим, что сможем заполнить пустующую нишу на рынке, сочетая моду и функциональность.

Improve individual Independence - our strong aim and strive with all our garments. Testing with our user Katarina. Posted by UCQC inclusive Fashion on Wednesday, October 9, 2019

Какое видение у UCQC?

— UCQC хотела бы создать сообщество, в котором наши клиенты будут участвовать в процессе создания одежды, выражая свои потребности и пожелания, и делиться с нами отзывами о нашей работе. Вместе мы хотим создавать модную одежду, которую наши пользователи будут с удовольствием носить из-за ее функционального дизайна, что облегчит их жизнь.

To get hold of our users can be really a challenge sometimes... busy as usual. Thanks for a very fruitful meeting - Katarina and Aljoša. Posted by UCQC inclusive Fashion on Friday, November 22, 2019

Как началось ваше сотрудничество?

— Мне очень повезло встретиться с Хедвиг на семинаре по дизайну для людей с ограниченными возможностями в Любляне. Там мы работали над курткой для девушки по имени Катарина, у которой после автомобильной аварии развилось тетраплегия. Она хотела иметь возможность надевать куртку без посторонней помощи. Тесно сотрудничая с Катариной, нам удалось создать прототип куртки, который решил многие проблемы, с которыми она до этого сталкивалась. И в конце Катарина смогла надеть и снять куртку сама. Хедвиг и я продолжили сотрудничать, и появилась возможность подать заявку на участие в Worth Partnership Project.

Went to Rijeka to meet @blamelu and got plenty of user feedback on our jeans. Thanks! Posted by UCQC inclusive Fashion on Wednesday, December 18, 2019

Какую поддержку вы получили от Worth Partnership Project?

— Мы рады, что проект оценил нашу идею и поддержал нас посредством программы наставничества, вебинаров и лекций по бизнес-стратегии и бизнес-моделям, предпринимательству, инновациям ценности, маркетингу, брендингу и коммуникациям. Мы приняли участие в двух международных дизайнерских мероприятиях Fuorisalone (онлайн-версия Миланской недели дизайна) и Голландской недели дизайна - также в онлайн. Кроме того, мы получили финансовую поддержку от компании Worth Partnership Project.

Our visit at the Isko office in Stockholm searching for sustainable unique jeans fabric for our jeans. Posted by UCQC inclusive Fashion on Wednesday, October 9, 2019

Насколько важна была эта поддержка?

— Благодаря Worth Partnership Project мы многому научились с точки зрения бизнеса, мы создали новый набор прототипов, курток, джинсов и футболок, мы протестировали их на наших пользователях и создали наш веб-сайт www.ucqcinclusive.com. Worth Partnership Project предоставляет дизайнерам прекрасную возможность вывести на рынок продукт / прототип еще на стадии идеи; продемонстрировать его широкой аудитории и создать международную сеть. Я призываю всех креативщиков, которые хранят идеи в столе, вынуть их и подать заявку в Worth Partnership Project.

Каковы ваши планы на будущее?

— Наши пользователи - наше вдохновение - их сила и борьба, с которой они сталкиваются каждый день. Мы планируем воплотить их идеи в модных и функциональных предметах одежды, которые придадут им уверенность в себе и независимость.