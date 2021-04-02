Дизайн для инвалидов: модный стартап с социальной целью
Многие компании преследуют социальные цели, но есть и те, кто ставит своей целью изменить мир к лучшему. Такие компании, известные как социальные предприятия, мыслят шире, нежели просто получить прибыль. Так бизнес становится силой добра.
UCQC - одна из таких компаний. Словенско-хорватский стартап разрабатывает и производит функциональную, модную и доступную одежду для инвалидов-колясочников.
"Планета бизнеса" поговорила с хорватским соучредителем фирмы Майей Симунович.
Что вдохновило вас начать этот бизнес?
— Я работаю в индустрии моды около 15 лет и принимала участие в ряде сложных проектов. Одним из них было сотрудничество с опытным дизайнером Хедвиг Аф Экенстам по созданию одежды для людей с ограниченными возможностями. Этот проект вдохновил меня на дополнительное изучение этого вопроса. Мы поняли, что рынок предлагает либо функциональную одежду без намека на индивидуальность, либо модную одежду, которая не продумана с точки зрения функциональности и нужд инвалидов. Внимательно прислушиваясь к мнению наших пользователей, мы верим, что сможем заполнить пустующую нишу на рынке, сочетая моду и функциональность.
Какое видение у UCQC?
— UCQC хотела бы создать сообщество, в котором наши клиенты будут участвовать в процессе создания одежды, выражая свои потребности и пожелания, и делиться с нами отзывами о нашей работе. Вместе мы хотим создавать модную одежду, которую наши пользователи будут с удовольствием носить из-за ее функционального дизайна, что облегчит их жизнь.
Как началось ваше сотрудничество?
— Мне очень повезло встретиться с Хедвиг на семинаре по дизайну для людей с ограниченными возможностями в Любляне. Там мы работали над курткой для девушки по имени Катарина, у которой после автомобильной аварии развилось тетраплегия. Она хотела иметь возможность надевать куртку без посторонней помощи. Тесно сотрудничая с Катариной, нам удалось создать прототип куртки, который решил многие проблемы, с которыми она до этого сталкивалась. И в конце Катарина смогла надеть и снять куртку сама. Хедвиг и я продолжили сотрудничать, и появилась возможность подать заявку на участие в Worth Partnership Project.
Какую поддержку вы получили от Worth Partnership Project?
— Мы рады, что проект оценил нашу идею и поддержал нас посредством программы наставничества, вебинаров и лекций по бизнес-стратегии и бизнес-моделям, предпринимательству, инновациям ценности, маркетингу, брендингу и коммуникациям. Мы приняли участие в двух международных дизайнерских мероприятиях Fuorisalone (онлайн-версия Миланской недели дизайна) и Голландской недели дизайна - также в онлайн. Кроме того, мы получили финансовую поддержку от компании Worth Partnership Project.
Насколько важна была эта поддержка?
— Благодаря Worth Partnership Project мы многому научились с точки зрения бизнеса, мы создали новый набор прототипов, курток, джинсов и футболок, мы протестировали их на наших пользователях и создали наш веб-сайт www.ucqcinclusive.com. Worth Partnership Project предоставляет дизайнерам прекрасную возможность вывести на рынок продукт / прототип еще на стадии идеи; продемонстрировать его широкой аудитории и создать международную сеть. Я призываю всех креативщиков, которые хранят идеи в столе, вынуть их и подать заявку в Worth Partnership Project.
Каковы ваши планы на будущее?
— Наши пользователи - наше вдохновение - их сила и борьба, с которой они сталкиваются каждый день. Мы планируем воплотить их идеи в модных и функциональных предметах одежды, которые придадут им уверенность в себе и независимость.