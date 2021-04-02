Мода для инвалидов-колясочников: стартап занимает пустующую нишу

Многие компании ставят социальные задачи, но есть и те, кто видит своей целью изменить мир к лучшему.

На этой неделе в "Планете бизнеса" мы отправились в словенскую столицу Любляну, где изучим растущую тенденцию социального предпринимательства. Идея заключается в том, что, несмотря на важность прибыли, преследуется более широкая цель, и в конечном итоге бизнес становится силой добра.

Мода для инвалидов-колясочников

Если говорить об одежде – здесь вариантов для людей с ограниченными возможностями не так много. Непрактичная, плохо сидящая, лишенная стиля одежда - это зачастую все, что доступно.

Словенско-хорватский стартап UCQC пытается изменить это, создавая функциональную, модную и доступную одежду для инвалидов-колясочников.

Я работаю в индустрии моды, и в работе с инвалидами-колясочниками мы увидели, что одежда действительно может изменить ситуацию. Например, мы сшили куртку для Луки, которую он, впервые за много лет, может застегнуть сам. И это стало для нас открытием, поэтому мы здесь сегодня Хедвиг Аф Экенстам соучредитель UCQC

Карманы, молнии, пуговицы или даже покрой одежды могут создать реальные проблемы для инвалидов-колясочников. Особенности, которые компания тщательно продумала.

Куртка отличная. За семь лет я впервые смог сам ее застегнуть. Для меня это многое значит. Это стало возможным благодаря адаптивным молниям. И я думаю, что подобные вещи необходимы для людей с ограниченными возможностями Лука Плавчак спортсмен-параолимпиец

Но дело не только в функциональности - не меньшее значение придается моде.

В этой одежде мне нравится то, что сделана она в сотрудничестве с инвалидами-колясочниками, которые знают, какая именно адаптация нам нужна, но при этом вещи стильные и элегантные – все что нужно молодежи Мартина Смодиш параатлет, спортивные танцы

UCQC стремится изменить ситуацию к лучшему. Компания нашла свободную нишу на рынке, а вместе с ней потенциальную возможность.

Только в Европе насчитывается около 5 миллионов инвалидов-колясочников, и индустрия моды действительно забыла о них Хедвиг Аф Экенстам соучредитель UCQC

Евросоюз помогает из идеи сделать бизнес

Компании помогла инициатива ЕС под названием Worth Partnership Project.

Она предоставляет бизнес-коучинг, финансовую поддержку в размере 10 000 евро и юридические консультации по таким вопросам, как интеллектуальная собственность, чтобы помочь компаниям, работающим в общественной сфере в Европе, вывести свои идеи на рынок.

Чтобы узнать больше, мы поговорили с координатором проекта Кориной Моллой.

Расскажите подробнее о проекте. Как он помогает компаниям процветать и в то же время преследовать свои социальные цели?

— Отобранные проекты воспользовались коучинг-программой, они прошли обучение тому, как вести бизнес и разработать маркетинговый план, как создать бренд, как продвигать идею. И все это с целью с самого начала видеть свой проект как бизнес, не говоря уже о социальном аспекте.

На что именно вы обращаете внимание при выборе компании?

— Мы ищем инновационные идеи с упором на дизайн. И все эти идеи должны применяться в текстиле, моде, пошиве обуви, коже, ювелирных изделиях, мебели и аксессуарах. Вот что значит социальная индустрия.

Помимо Worth Project, ежегодно Европейский конкурс социальных инноваций награждает предприятия, оказывающие наибольшее влияние на общество.

Что такое Европейский конкурс социальных инноваций?

• Конкурс, организованный Европейской комиссией, направлен на поиск новых решений проблем, влияющих на общество.

• Ежегодно в качестве темы конкурса выбирается ключевой вопрос. Три проекта, предлагающие лучшие решения, получают призы в размере 50 000 евро.

• Основными темами прошлых лет стали: проблема пластиковых отходов, устойчивость в модной индустрии и создание дополнительных рабочих мест для Европы.

Полезные ссылки:

Worth Partnership Project: https://www.worthproject.eu/project/ucqc-inclusive/

UCQC: https://www.ucqcinclusive.com/

European Social Innovaiton Competition: https://eusic.challenges.org/