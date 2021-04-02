Мода для инвалидов-колясочников: стартап занимает пустующую нишу
Многие компании ставят социальные задачи, но есть и те, кто видит своей целью изменить мир к лучшему.
На этой неделе в "Планете бизнеса" мы отправились в словенскую столицу Любляну, где изучим растущую тенденцию социального предпринимательства. Идея заключается в том, что, несмотря на важность прибыли, преследуется более широкая цель, и в конечном итоге бизнес становится силой добра.
Мода для инвалидов-колясочников
Если говорить об одежде – здесь вариантов для людей с ограниченными возможностями не так много. Непрактичная, плохо сидящая, лишенная стиля одежда - это зачастую все, что доступно.
Словенско-хорватский стартап UCQC пытается изменить это, создавая функциональную, модную и доступную одежду для инвалидов-колясочников.
Карманы, молнии, пуговицы или даже покрой одежды могут создать реальные проблемы для инвалидов-колясочников. Особенности, которые компания тщательно продумала.
Но дело не только в функциональности - не меньшее значение придается моде.
UCQC стремится изменить ситуацию к лучшему. Компания нашла свободную нишу на рынке, а вместе с ней потенциальную возможность.
Евросоюз помогает из идеи сделать бизнес
Компании помогла инициатива ЕС под названием Worth Partnership Project.
Она предоставляет бизнес-коучинг, финансовую поддержку в размере 10 000 евро и юридические консультации по таким вопросам, как интеллектуальная собственность, чтобы помочь компаниям, работающим в общественной сфере в Европе, вывести свои идеи на рынок.
Чтобы узнать больше, мы поговорили с координатором проекта Кориной Моллой.
Расскажите подробнее о проекте. Как он помогает компаниям процветать и в то же время преследовать свои социальные цели?
— Отобранные проекты воспользовались коучинг-программой, они прошли обучение тому, как вести бизнес и разработать маркетинговый план, как создать бренд, как продвигать идею. И все это с целью с самого начала видеть свой проект как бизнес, не говоря уже о социальном аспекте.
На что именно вы обращаете внимание при выборе компании?
— Мы ищем инновационные идеи с упором на дизайн. И все эти идеи должны применяться в текстиле, моде, пошиве обуви, коже, ювелирных изделиях, мебели и аксессуарах. Вот что значит социальная индустрия.
Помимо Worth Project, ежегодно Европейский конкурс социальных инноваций награждает предприятия, оказывающие наибольшее влияние на общество.
Что такое Европейский конкурс социальных инноваций?
• Конкурс, организованный Европейской комиссией, направлен на поиск новых решений проблем, влияющих на общество.
• Ежегодно в качестве темы конкурса выбирается ключевой вопрос. Три проекта, предлагающие лучшие решения, получают призы в размере 50 000 евро.
• Основными темами прошлых лет стали: проблема пластиковых отходов, устойчивость в модной индустрии и создание дополнительных рабочих мест для Европы.
Полезные ссылки:
Worth Partnership Project: https://www.worthproject.eu/project/ucqc-inclusive/
UCQC: https://www.ucqcinclusive.com/
European Social Innovaiton Competition: https://eusic.challenges.org/