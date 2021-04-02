Подвиг врачей в Благовещенске

Настоящий подвиг совершили врачи и спасатели во время пожара в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске. В корпусе кардиоцентра в момент, когда горела кровля, невзирая на опасность, медики продолжили операцию на сердце, так как ее нельзя было остановить.

Тем временем спасатели эвакуировали более 60 пациентов и встали на защиту операционной. По словам очевидцев, пожарные проливали все вокруг так, чтобы не подступил огонь. В итоге пожар был локализован, а операция успешно завершилась.

Константин Рыбалко, региональная служба экстренной помощи: "Тушение пожара осложнялось тем, что в реанимации проводилась операция на открытом сердце. Были предприняты все меры для того, чтобы обеспечить реанимационное отделение всем необходимым. Со специального автомобиля ОБГ была проложена линия, электрический кабель для проведения реанимационных операций".

Тем временем стало известно, что ущерб от пожара в кардиоцентре Благовещенска может составить несколько миллионов рублей. Здание является памятником архитектуры и охраняется государством. Предварительная причина инцидента – нарушение в работе электрической проводки.