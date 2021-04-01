В США по ошибке испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson

В США ошибка сотрудников завода компании Johnson & Johnson привела к потере 15 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщают американские СМИ.

Речь идет об инциденте, произошедшем в конце февраля на предприятии в Балтиморе, которое еще не было сертифицировано Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов для произодства препарата против COVID-19. Управляющая комания завода Emergent BioSolutions - производственный партнер как Johnson & Johnson, так и британо-шведской AstraZeneca. В основе разработок противокоронавирусных препаратов этих двух фирм лежит схожая технология. В качестве вектора они используют аденовирус, только Johnson & Johnson - ослабленный аденовирус простуды Ad26а, а AstraZeneca — модифицированный аденовирус шимпанзе. Каким-то образом сотрудники завода в Балтиморе перепутали их при смешивании ингредиентов.

Об ошибке стало известно не сразу, а только после того, как партия вещества не прошла проверку качества. При этом ни одна доза испорченного препарата стены завода не покинула. До сих все вакцины Johnson & Johnson, полученные американскими пациентами, поступали в США с производства в Нидерландах.

Федеральные регулирующие органы начали расследование. Johnson & Johnson сообщила об увеличении числа собственных сотрудников, которые следят за работой Emergent BioSolutions. Сертификация балтиморских производственных линий задерживается.

Под вопросом и судьба новых однокомпонентных вакцин от Johnson & Johnson. К концу марта компания поставила в США 20 миллионов доз и ранее обязалась поставить еще около 75 миллинов до конца мая. Как ожидается, 24 миллиона апрельских вакцин могут поступить от другого производителя Catalent Inc., чей завод в Блумингтоне, штат Индиана, прошел сертификацию на прошлой неделе.

Два других производителя разрешенных в стране для применения препаратов, Pfizer Inc. и Moderna Inc., достигли своих целевых показателей первого квартала в 120 миллионов доз и 100 миллионов доз соответственно. Эти вакцины вводятся серией из двух доз.

Президент США Джо Байден заявил, что за первые 100 дней своего президентского срока американцы смогут сделать 200 млн прививок от коронавируса.