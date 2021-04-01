Врачи бегут из Туниса

"Здесь делать больше нечего", — говорят тунисские врачи. Медики буквально бегут из страны: политическая и социальная нестабильность, катастрофическая ситуация в здравоохранении, особенно в сельских районах, нехватка оборудования и медикаментов и отсутствие надежд на лучшее будущее.

Абдельвахиб Мгирби, врач скорой помощи:

"Мне предложили работу в стране Персидского залива с зарплатой в десять раз выше, чем здесь. Это значит, что там в здравоохранении всё гораздо лучше, чем тут".

На фоне коронавируса ситуация лишь обострилась. В декабре прошлого года причиной массовых манифестации стала гибель врача в неисправном лифте в больнице бедного района на северо-западе страны. Но массовый исход начался задолго до пандемии.

Слим бен Саллах, глава Национального медицинского совета Туниса:

"Уже в 2018 году 60% выпускников уехали за рубеж. К концу 2020-го почти 80% молодых дипломированных врачей уехали или собирались".

По данным тунисского минздрава, сектору прямо сейчас необходимом ещё минимум 3000 медиков всех квалификаций. Причём по данным профсоюзов, только в этом году покинуть родину собираются 2700 медработников.