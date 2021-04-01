ИИ в здравоохранении "не заменит врачей, а расширит их возможности"

Редко можно встретить человека, который своим присутствием освещает все вокруг, но представьте, когда делает он это за сотни километров, из другой страны. Именно это я почувствовала, когда разговаривала с доктором Лубной Буарфой, генеральным директором Okra, медицинской компании, базирующейся на искусственном интеллекте.

Исследователь Лубна Буарфа дает интервью по видеосвязи Euronews

Ограничения на перемещения в связи с COVID-19 е позволили нам приехать в Великобританию для личной встречи, но мы организовали интервью по электронной почте и в социальных сетях заранее. В назначенный день Лубна приехала из Кембриджа в лондонскую студию, а я брала у нее интервью из Лиона. И мне показалось, что я болтаю со старым другом.

Одна из причин, по которой мы сразу сблизились, была в том, что, когда мы впервые обсуждали ИИ, я спросила Лубну, что ее вдохновило. Ее ответ удивил меня, но в то же время сразу установил связь между нами. У ее младшего брата, как и у моего сына, аутизм. Ее слова откликнулись в моем сердце. Позже, во время нашего интервью, она рассказала мне, что взросление вместе с братом помогло ей "с раннего возраста понять, что правила и нормы, которые навязывает нам общество, - это просто общие представления, не отражающие весь спектр жизни. Мое увлечение искусственным интеллектом пришло отсюда". Она рассказала, что "нет никаких правил или норм. Я поняла, что люди бывают разные, в том числе аутистами".

Лубна Буарфа Euronews

Искусственный интеллект - это технология, не ограниченная правилами, вместо этого, как объяснил Лубна, она "имитирует человеческое познание, наблюдая, адаптируясь и извлекая уроки из окружающей среды". Если ИИ будет интегрирован в системы здравоохранения, это позволит медицинскому сообществу принимать гораздо более упреждающие меры. "Нам почти не нужно ждать, пока люди заболеют. Наши системы здравоохранения с ИИ могут стать более активными и использовать эти данные для консультирования пациентов и поддержания их здоровья".

Эксперт по искусственному интеллекту в здравоохранении Лубна Буарфа Euronews

Лубна шагнула в будущее для нас и объяснила, как могут работать системы здравоохранения. "Итак, наступил 2050 год, и кто-то родился. Как только этот ребенок появится на свет, начнутся плановые проверки. При генетическом скрининге врачи предполагают, что в его важных генах произошла мутация. Как только это обнаруживается, срабатывает сигнализация". На протяжении всей жизни человек проходит рутинные анализы, чтобы отследить мутацию. Если однажды обнаруживается аномалия, автоматически назначается сканирование. Если это серьезно, "тогда появляется человек, врач", чтобы поговорить с пациентом. Однако все это время, "пока врач делает свою работу, алгоритмы ИИ займутся вычислением лучшего лечения для пациента. И даже после прохождения лечения продолжают работать алгоритмы, которые предсказывают рецидивы и автоматизируют весь процесс".

Для Лубны Буарфы, ИИ - это не просто нематериальная зона для технических волшебников, он мог бы стать дверью, открытой для всех нас. "Следуйте за своим увлечением, - говорит нам Лубна, - и оно может привести ваш карьерный путь к искусственному интеллекту. Нам нужны гении и эксперты, чтобы повысить ценность ИИ и сделать его более инклюзивным и красивым".