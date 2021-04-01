В Брюсселе перед банками прошла климатическая акция

"На этом месте совершается преступление против всего человечества", - объявила международная группа климатических активистов Extinction Rebellion или «Восстание вымирающих». Она провела свою акцию в Брюсселе перед банками, обвиняя их в финансировании "экоцида", то есть уничтожения окружающей среды. Участники развернули плакат с надписью «Банковский сектор - это двигатель вредоносной системы, ведущей цивилизацию к гибели". Другой лозунг гласил "Нельзя полагаться на иллюзию бесконечного роста».

Активисты заявляют, что направленные не на то деньги губят Землю и её обитателей:

«Я не мог не прийти сюда - это почти обязанность. Разгорается экзистенциальный кризис. Каждый должен сделать всё, чтобы вывести нас из него».

«Я не верю, что эти банкиры когда-нибудь бастовали или протестовали. Поэтому мы протестуем за себя и них. Мы хотим остановить деятельность банков хотя бы на мгновение ".

«Наши идеалы – это социальная и климатическая справедливость. Эти идеалы очень близки друг другу. В данный момент мы наносим удары по финансовым системам».

Акция Extinction Rebellion в бельгийской столице завершилась административным задержанием 15 человек. Подобные выступления протеста против расходов на экономическое развитие прошли в то же время в некоторых других местах планеты. Их участники призывали также сократить потребление природных ресурсов.