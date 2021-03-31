Полиция Мадрида провела операцию против подпольных вечеринок

Полиция Испании провела серию рейдов против подпольных вечеринок в Мадриде. Сотрудники правоохранительных органов сорвали более 350 незаконных собраний, которые были организованы в нарушение санитарных ограничений. В некоторых случаях силовики врывались в частные квартиры, вскрывая двери и выбивая окна.

Видеозаписи таких рейдов вызывают большой резонанс в Испании и уже обернулись судебным разбирательством, но суд признал штурм квартир законным. Начальник полиции Мадрида Хосе Луис Морсильо говорит, что подпольных вечеринок становится всё меньше:

«Скажем так, теперь у нас куда больше проблем на улице. В общественных местах, на уличных террасах, в барах, — которые по-прежнему продолжают работу. __Туристы 20-30 лет, которые приезжают повеселиться на выходные, на несколько дней и устраивают вечеринки, — в принципе не вызывают претензий, если при этом соблюдают действующие у нас ограничения».

Правительство Испании призывает жителей страны потерпеть ещё несколько недель. По словам директора Центра чрезвычайных ситуаций при минздраве Фернандо Симона, тогда заболеваемость снизится и власти начнут отмену санитарных ограничений.